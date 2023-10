Biden pede ao Congresso que libere US$ 106 bilhões para Ucrânia e Israel

A Casa Branca solicitou ao Congresso nesta sexta-feira quase 106 bilhões de dólares para financiar planos ambiciosos para Ucrânia, Israel e a segurança da fronteira dos Estados Unidos, mas não ofereceu nenhuma estratégia para garantir o dinheiro de um Congresso em crise.

O pedido de financiamento do presidente dos EUA, Joe Biden, foi feito dias depois de sua visita a Israel e de sua promessa de solidariedade enquanto o país bombardeia Gaza após um ataque de militantes do Hamas que matou 1.400 pessoas no sul de Israel.

Ao agrupar o financiamento de Israel com Ucrânia, segurança das fronteiras, assistência aos refugiados, medidas para combater a China e outras prioridades muito debatidas, Biden espera ter criado um projeto de lei de gastos de segurança nacional que precisa ser aprovado e que pode obter apoio em uma Câmara dos Deputados caótica.