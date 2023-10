Furacão Otis atinge Acapulco após chegar ao México como tempestade de categoria 5

Por Javier Verdin

ACAPULCO, México (Reuters) - O furacão Otis atingiu o balneário mexicano de Acapulco como tempestade de categoria 5 na madrugada de quarta-feira, destruindo hotéis e fazendo com que os turistas corressem para se abrigar, ao chegar à costa sul do Pacífico com chuvas torrenciais e ventos fortes.

Vídeos postados nas redes sociais mostraram quartos destruídos pela passagem do furacão, tetos e paredes abertos e carros parcialmente submersos em águas de enchentes, conforme o Estado de Guerrero, no sul do país, acordava com a desordem deixada pelo Otis.