Gilmar Mendes determina volta de Ednaldo Rodrigues ao comando da CBF

Em sua decisão de afastar Ednaldo, o tribunal fluminense havia invalidado uma assembleia da CBF realizada em 2022 no âmbito de um acordo com o M, na qual Ednaldo fora eleito para a presidência até 2026. O TJ havia nomeado interventor o atual presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz.

A decisão de retirar o presidente da CBF do cargo tinha sido tomada atendendo a um pedido de ex-vices-presidentes da CBF que haviam perdido seus cargos no âmbito do acordo firmado pela confederação com o MP sobre o processo eleitoral para a presidência da confederação.

O ministro do STF destacou que a Fifa, entidade que regula o futebol no mundo, remeteu sucessivos ofícios ao Brasil em que afirma não reconhecer o interventor apontado pelo tribunal como legítimo representante da CBF. Gilmar citar risco de a seleção brasileira não poder disputar torneio de qualificação para participar da Olimpíadas em Paris este ano.

"Nessa situação, há risco de prejuízo iminente, uma vez que a inscrição de jogadores da Seleção Brasileira no torneio qualificatório para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, que deve ser ultimada até amanhã (5.1.2024), restaria inviabilizada", destacou.

A liminar do ministro contou com pareceres favoráveis da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União ao retorno de Ednaldo à presidência da CBF.