Acusação contra magnata indiano Adani nos EUA faz império empresarial derreter na bolsa

O magnata indiano Gautam Adani, fundador de um enorme império empresarial, foi indiciado pela Justiça dos EUA por supostos subornos de mais de 250 milhões de dólares (1,4 bilhão de reais), fazendo com que as ações do grupo despencassem nesta quinta-feira (21).

Considerado a segunda maior fortuna da Ásia pela revista Forbes e próximo ao primeiro-ministro nacionalista da Índia, Narendra Modi, o magnata dirige o Adani Group, um enorme conglomerado com interesses em carvão, cimento, aeroportos e mídia.

O grupo empresarial rejeitou as alegações, enquanto a oposição política na Índia exigiu a prisão do magnata.