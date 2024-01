Incêndio atinge hospital na capital do Irã; não há detalhes sobre vítimas

Um incêndio de grandes proporções atingiu um hospital em Teerã, capital do Irã, informou a mídia estatal nesta quinta-feira, e segundo um funcionário o fogo tomou conta da fachada externa do prédio.

Não houve relatos imediatos sobre vítimas ou sobre a causa do incidente.

A TV estatal disse que a área ao redor do Hospital Gandhi, no norte de Teerã, foi isolada e que as pessoas estavam sendo retiradas do prédio.