Homem da Pensilvânia é acusado de decapitar pai e mostrar a cabeça no YouTube

Após o assassinato, Mohn publicou um vídeo de 14 minutos no YouTube com o título “Milícia de Mohn - Um Chamado Às Armas para Patriotas Norte-Americanos”, disse a polícia, em uma declaração de causa provável publicada online. O vídeo foi visto mais de 5.000 vezes antes de ser retirado, segundo a CNN.

Durante o vídeo, Mohn mostrou a cabeça do seu pai aos espectadores duas vezes e o identificou pelo nome, dizendo que “ele agora está no inferno para sempre”, enquanto lia um roteiro, afirmou a polícia no documento.

Ele também disse que seu pai, que trabalhava para o governo federal, era um traidor, criticou a administração Biden e se descreveu como um líder de milícia, de acordo com a NBC News.

O assassinato acontece durante a maior onda de violência política nos Estados Unidos desde os anos 1970, segundo uma investigação da Reuters ano passado.

A reportagem documentou pelo menos 232 atos de violência motivados por política desde que os apoiadores de Trump invadiram o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021. Esses ataques incluem tumultos e brigas em manifestações políticas, além de agressões e assassinatos politicamente motivados.

Entre os 22 incidentes fatais de violência política identificados pela contagem da Reuters, pelo menos 15 foram atribuídos pela polícia ou pelos promotores a agressores que expressaram opiniões associadas à extrema-direita.