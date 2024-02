Lula repete que governo israelense comete genocídio em Gaza e defende criação de Estado palestino

"Eu quero dizer para vocês agora: eu não troco a minha dignidade pela falsidade. E quero dizer para vocês que sou favorável à criação do Estado palestino livre e soberano, que possa esse Estado palestino viver em harmonia com o Estado de Israel", disse o presidente, em evento da Petrobras no Rio de Janeiro.

"E quero dizer mais: o que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra; é genocídio", destacou.

Lula esteve envolvido em polêmica no domingo passado, quando, em entrevista coletiva após o brasileiro participar da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, em Adis-Abeba, na Etiópia, comparou a ação das forças militares de Israel na Faixa de Gaza com o que o ditador alemão Adolf Hitler fez contra os judeus na 2ª Guerra Mundial, disparando forte reação de autoridades israelenses, desencadeando uma crise diplomática com o país do Oriente Médio. Para os israelenses, Lula "banalizou" o ocorrido com os judeus na 2ª Guerra ao fazer a comparação.

Nesta sexta, voltou a fazer duras críticas a Israel.

"O que está acontecendo em Israel é um genocídio: são milhares de crianças mortas, milhares desaparecidas. E não está morrendo soldado; estão morrendo mulheres e crianças dentro do hospital. Se isso não é genocídio, eu não sei o que é genocídio", reforçou.

Durante a semana, autoridades e perfis oficiais do governo israelense publicaram mensagens em redes sociais consideradas "inaceitáveis" e "mentirosas" pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, acrescentando que elas configuram uma "cortina de fumaça" para mascarar o isolamento crescente de Israel.