Ilhas Maurício impedem navio de cruzeiro de atracar alegando risco à saúde

"A saúde e a segurança dos passageiros, bem como a do país como um todo, são de extrema importância para as autoridades."

A autoridade portuária não deu mais detalhes sobre a natureza do risco sanitário e disse que os resultados dos testes serão conhecidos em 48 horas.

Um porta-voz da Norwegian Cruise Line, com sede nos EUA, disse em comunicado que durante a viagem do navio à África do Sul em 13 de fevereiro, alguns passageiros apresentaram sintomas leves de uma doença estomacal.

Uma vez em Port Louis, a administração do navio trabalhou com as autoridades locais para garantir que as precauções fossem tomadas e que todos a bordo estivessem bem, disse o porta-voz.

Autoridades do Ministério da Saúde não foram contatadas imediatamente para comentar.

O navio tem 2.184 passageiros e 1.026 tripulantes.