Papa Francisco cancela compromissos duas vezes em três dias por gripe

O papa Francisco cancelou seus compromissos na segunda-feira, pela segunda vez em três dias, porque está com uma gripe leve, informou o Vaticano.

O pontífice de 87 anos foi forçado a faltar às reuniões no sábado e, embora tenha aparecido em público no domingo para enviar sua mensagem semanal do Angelus, o Vaticano disse que suas audiências na segunda-feira foram suspensas por precaução.

"Persistem sintomas leves de gripe, sem febre", informou um comunicado do Vaticano.