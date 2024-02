Homem põe fogo em si próprio em frente à embaixada de Israel nos EUA

Ele teria filmado o ato e transmitido por meio da Twitch — a plataforma deletou a gravação. De acordo com o jornal, antes de se banhar com gasolina e atear fogo em si mesmo, o homem teria dito que não seria "cúmplice do genocídio" em Gaza e pedido por "Palestina livre".

Policiais apagaram as chamas e o homem foi internado em estado grave, com vários ferimentos no corpo. Ele morreu horas depois, afirmou um oficial ao site NBC News. Nenhum funcionário da embaixada israelense ficou ferido.

Este é o segundo caso de uma pessoa que se incendeia em frente a prédios da diplomacia israelense nos EUA desde a deflagração da guerra em outubro de 2023. Em dezembro daquele ano, um homem cometeu protesto similar em frente ao consulado israelense em Atlanta.