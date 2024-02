Moradores de Gaza temem que possível trégua seja apenas uma pausa e não fim da guerra

Por Saleh Salem e Ibraheem Abu Mustafa

RAFAH, Faixa de Gaza (Reuters) - Palestinos desabrigados e famintos, que temem um ataque israelense ao seu último refúgio relativamente seguro em Gaza, disseram que estão desesperados por um cessar-fogo duradouro, depois que os Estados Unidos afirmaram que uma trégua temporária poderia ser acordada em breve.

Um acordo proposto a partir do início do mês sagrado muçulmano do Ramadã, no começo de março, poderia interromper os combates pela primeira vez desde uma breve trégua em novembro e aliviar uma catástrofe humana que está se desenrolando em Gaza.