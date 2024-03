Russos fazem fila para por flores em túmulo de Navalny e o saúdam como símbolo de esperança

MOSCOU (Reuters) - Russos fizeram fila neste sábado para colocar flores no túmulo do falecido político da oposição Alexei Navalny, com os enlutados saudando-o como um símbolo de esperança e perseverança um dia depois dele ter sido sepultado em Moscou.

A mãe de Navalny, Lyudmila, estava entre os enlutados, visitando o túmulo de seu filho pelo segundo dia, acompanhada pela mãe da viúva de Alexei, Yulia. Ambas as mulheres, vestidas de preto, permaneceram em silêncio junto ao túmulo, antes de partirem.

Navalny, que foi o crítico mais feroz do presidente russo, Vladimir Putin, na Rússia, morreu aos 47 anos numa colónia penal russa no Ártico, em 16 de fevereiro.