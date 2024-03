Israel ataca torre residencial histórica em Rafah em meio a negociações complicadas

No sábado, o Hamas nomeou quatro reféns israelenses como tendo morrido em ataques israelenses no enclave, embora não tenha apresentado provas. Os militares israelenses, que não responderam de imediato à alegação, afirmaram anteriormente que tais vídeos do Hamas eram uma guerra psicológica.

NEGOCIAÇÕES

Enquanto isso, de acordo com um comunicado da agência de inteligência israelense Mossad neste sábado, os esforços para garantir um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza ainda estão em curso, apesar de as esperanças de uma trégua durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã terem diminuído.

"Os contatos e a cooperação com os mediadores prosseguem a todo o momento, numa tentativa de reduzir as diferenças e se chegar a acordos", afirmou o Mossad.

Israel e o Hamas, o grupo militante islâmico que governa o enclave palestino, trocam acusações sobre o aparente impasse nas conversações que antecedem o Ramadã.

Uma fonte do Hamas disse à Reuters que era "improvável" que a delegação do grupo fizesse outra visita ao Cairo no fim de semana para conversações.