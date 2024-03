Netanyahu diz a republicanos que guerra em Gaza continuará, dias após discurso de líder democrata

A reunião desta quarta-feira sublinhou a partidarização da relação norte-americana com Israel. Faz tempo que Netanyahu é alinhado aos republicanos, que acusam Schumer de estar tentando depor o líder israelense.

"Pedimos a ele... uma atualização sobre a guerra, sobre a libertação dos reféns e dos esforços para derrotar o Hamas. Dissemos a ele que Israel tem todo o direito de se defender e ele disse que é exatamente o que eles continuarão fazendo", afirmou o senador John Barrasso.

Há divisões dentro do Partido Democrata em relação à catástrofe humanitária em Gaza, na guerra que começou com o ataque de 7 de outubro de combatentes do Hamas que mataram 1.200 pessoas e sequestraram 253 em Israel, segundo contagens israelenses.

Um porta-voz de Schumer disse que Netanyahu se ofereceu para falar com os democratas também, mas Schumer recusou, afirmando que as conversas não deveriam ser partidárias.