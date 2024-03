Combates continuam em torno do hospital Al Shifa, em Gaza; Israel diz que 170 homens armados morreram

Os combates continuaram neste sábado em torno do principal hospital de Gaza, onde Israel diz ter matado até agora mais de 170 homens armados em uma operação extensa, que o Ministério da Saúde palestino diz também ter resultado na morte de cinco pacientes.

O braço armado do Hamas e da Jihad Islâmica disse que os seus combatentes estavam envolvidos em batalhas com as forças israelenses nas imediações e fora do hospital Al Shifa, na cidade de Gaza. O Hamas nega qualquer presença sua dentro das instalações.

As tropas israelenses atacaram Al Shifa nas primeiras horas de segunda-feira e têm vasculhado o extenso complexo, que os militares dizem estar conectado a uma rede de túneis usada como base para o Hamas e outros combatentes palestinos.