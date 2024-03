Para onde foi o Homo sapiens após deixar a África? Novo estudo tem uma resposta

As descobertas se baseiam em conjuntos de dados genômicos extraídos de DNA antigo e de uma coleção de genes modernos, combinados com evidências paleoecológicas mostrando que essa região representava um habitat ideal. Os pesquisadores chamam essa região -- parte do que é conhecido como Planalto Persa -- de um "polo" para essas pessoas, talvez apenas milhares, antes de elas seguirem, milênios depois, para locais mais distantes.

"Nossos resultados mostram o primeiro quadro completo do paradeiro dos ancestrais de todos os não-africanos dos tempos atuais nas primeiras fases da colonização da Eurásia", disse o antropólogo molecular, Luca Pagani, da Universidade de Padova, na Itália, autor sênior do estudo publicado na revista Nature Communications.

O antropólogo e co-autor do estudo, Michael Petraglia, diretor do Centro de Pesquisa Australiano para Evolução Humana da Universidade Griffith, disse que o estudo "é uma história sobre nós e nossa História -- nosso objetivo era desvendar alguns dos mistérios sobre nossa evolução e dispersão mundial".

Essas pessoas viviam em pequenos bandos nômades de caçadores-coletores, segundo os pesquisadores. A localização do polo oferecia uma variedade de ambientes ecológicos, de florestas a campos e savanas, flutuando ao longo do tempo entre intervalos áridos e úmidos.

A hipótese é que havia bastante recursos disponíveis, e há evidências de caça de gazelas selvagens, ovelhas e cabras, segundo Petraglia.

"Sua dieta teria sido composta de plantas comestíveis e caça de pequeno a grande porte. Os grupos de caçadores-coletores parecem ter praticado um estilo de vida sazonal, vivendo nas terras baixas nos meses mais frios e nas regiões montanhosas nos meses mais quentes", disse Petraglia.