Lula encontra com sósia em AL e brinca: 'Sou mais bonito que você'

Petista aproveitou encontro com Daniel e ironizou fake news de que ele havia morrido e sido substituído por sósia. "Vocês sabem que a rede social tem uma parte tão canalha, que tem lá um cidadão falando que o Lula morreu".

Lula esteve em Alagoas para assinar ordem de serviço no valor de R$ 565,9 milhões para o início das obras do trecho 5 do canal do Sertão alagoano. O presidente esteve acompanhado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) — o deputado foi vaiado pelo público presente no evento.