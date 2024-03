Casos de dengue aumentam nas Américas em possível pior surto da história, diz Opas

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Os casos de dengue nas Américas aumentaram de forma acentuada nos primeiros três meses deste ano, chegando a um número três vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, informou a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) nesta quinta-feira.

Brasil, Argentina e Paraguai são os países mais afetados pela dengue, no que as autoridades da Opas descreveram em uma coletiva de imprensa como provavelmente a pior temporada até agora observada nas Américas para a doença transmitida por mosquitos.

(Por Marion Giraldo)