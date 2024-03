Putin diz que Rússia não atacará Otan, mas que abaterá caças enviados à Ucrânia

"Não temos intenções agressivas em relação a esses países", disse Putin, de acordo com uma transcrição do Kremlin divulgada na quinta-feira.

"A ideia de que atacaremos algum outro país - a Polônia, os Estados Bálticos e os tchecos também estão com medo - é um completo absurdo. É apenas uma bobagem."

O Kremlin, que acusa os EUA de lutar contra a Rússia ao apoiar a Ucrânia com dinheiro, armas e inteligência, diz que as relações com Washington provavelmente nunca estiveram piores.

Questionado sobre os caças F-16 que o Ocidente prometeu enviar à Ucrânia, Putin afirmou que essas aeronaves não mudariam a situação na Ucrânia.

"Se eles fornecerem F-16s, e eles estão falando sobre isso e aparentemente estão treinando pilotos, isso não mudará a situação no campo de batalha", disse Putin.

"E nós destruiremos a aeronave assim como destruímos hoje tanques, veículos blindados e outros equipamentos, incluindo lançadores múltiplos de foguetes."