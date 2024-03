Zelenskiy diz a presidente da Câmara dos EUA que aprovar rapidamente auxílio militar é vital

As tropas ucranianas estão em desvantagem no campo de batalha, sofrendo com escassez de munições de artilharia sem o auxílio dos EUA empacado no Congresso e com a União Europeia não conseguindo entregar munições que havia prometido a tempo.

Em um comunicado, Zelenskiy disse que atualizou Johnson sobre a situação no campo de batalha e também falou sobre um “aumento dramático do terror aéreo da Rússia”.

Na última sexta-feira, a Rússia conduziu seu maior ataque aéreo contra o sistema de energia da Ucrânia desde a invasão, em fevereiro de 2022, danificando unidades de energia em uma grande barragem e causando apagões para mais de um milhão de pessoas.

(Reportagem de Yuliia Dysa)