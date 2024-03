Ucrânia e Índia concordam em restaurar laços aos níveis anteriores à guerra

NOVA DÉLHI (Reuters) - Os ministros das Relações Exteriores da Índia e da Ucrânia disseram nesta sexta-feira que concordaram em restaurar o comércio e a cooperação aos níveis anteriores à invasão da Rússia, enquanto Kiev busca obter apoio para o seu plano de paz com um velho amigo de Moscou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, esteve na Índia na primeira visita de um autoridade de alto escalão de Kiev desde a invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022, antes de uma possível cimeira internacional nos próximos meses para avançar o seu projeto de paz.

Nova Délhi tem tradicionalmente mantido laços econômicos e de defesa estreitos com Moscou e absteve-se de criticar a Rússia pela sua guerra na Ucrânia. Exortou os vizinhos a resolverem o seu conflito através do diálogo e da diplomacia, ao mesmo tempo que aumentavam as compras de petróleo russo barato para níveis recorde.