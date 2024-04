Novo líder da Indonésia visita China e promete relações próximas

PEQUIM (Reuters) - O presidente eleito da Indonésia, Prabowo Subianto, visitou Pequim nesta segunda-feira, em sua primeira viagem ao exterior desde a eleição e, segundo a imprensa estatal chinesa, disse ao presidente Xi Jinping que quer manter as relações próximas do seu antecessor, Joko Widodo.

Prabowo “apoia totalmente o desenvolvimento de relações mais próximas entre Indonésia e China e deseja dar continuidade à política do presidente Joko de amizade com a China”, disse Prabowo, de acordo com a emissora CCTV da China.

O novo governo indonésio promoverá o alinhamento de estratégias de desenvolvimento entre os dois países e buscará mais resultados em cooperações em questões como economia, comércio e redução da pobreza, afirmou.