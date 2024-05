Jornal: Governo Lula libera R$ 4,9 bi em emendas em um dia e bate recorde

Lula elogiou trabalho dos ministros no Congresso. Ele aproveitou palanque em evento do Dia do Trabalhador para exaltar o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que "tem o trabalho mais difícil do governo".

Presidente da Câmara diz que mantém críticas. Arthur Lira (PP) afirma que poderia ter se expressado melhor após chamar Padilha de "incompetente", mas sustentou que articulação do governo não funciona "há alguns meses".