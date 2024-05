Malafaia perde recurso e é condenado por atacar a honra de Vera Magalhães

Na defesa apresentada à Justiça, o pastor disse que não ofendeu a jornalista e que apenas exerceu seu direito de crítica. Declarou que, em relação aos valores da remuneração, havia sido induzido a erro por um vídeo gravado por deputados estaduais.

Afirmou que corrigiu o dado assim que soube do erro.

Em nota enviada à coluna, os advogados de Vera Magalhães disseram que venceu a liberdade de imprensa e o livre exercício da atividade jornalística.

"É hora de que um dos mais influentes pastores evangéicos do país lide com as consequências de suas falas, tomando responsabilidade por divulgar desinformação, que tanto tem prejudicado o exercício democrático saudável no Brasil".