Israel dispensa dois militares após apontar erros em ataque contra trabalhadores humanitários

JERUSALÉM (Reuters) - Um inquérito israelense sobre a morte de sete trabalhadores humanitários em um ataque aéreo em Gaza nesta semana constatou erros graves e violações de procedimentos por parte dos militares, o que resultou na demissão de dois oficiais e na repreensão formal de comandantes seniores.

O inquérito concluiu que as forças israelenses acreditavam erroneamente que estavam atingindo veículos que transportavam militantes armados do Hamas quando os ataques de drones atingiram os três veículos do grupo de ajuda World Central Kitchens, mas que os procedimentos operacionais padrão foram violados.

(Reportagem de James Mackenzie)