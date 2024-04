Padre morre após ter roupas incendiadas por vela durante vigília na Espanha

Padre ficou internado por seis dias em coma induzido. Ele faleceu na madrugada desta quinta-feira, informou o site Iglesia en Aragon. De acordo com o site local Hoy Aragon, as queimaduras provocaram falência múltipla dos órgãos do religioso.

Funeral do padre será privado à família e realizado na tarde de sexta-feira (5). Ainda no período vespertino haverá uma cerimônia de despedida aberta ao público.

Sánchez era conhecido como "o padre do rock" em razão do seu amor pela música. Ele foi cantor e compositor, e compartilhava algumas apresentações e músicas em um canal no YouTube. Seus shows tinham o objetivo de beneficiar causas humanitárias e ONGs (Organizações Não Governamentais). Fiéis lamentaram a morte do religioso nas redes sociais.