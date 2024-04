Meio km de altura: o que faz arranha-céu em Taiwan 'à prova de terremotos'

No topo do Taipei 101, um dos prédios mais altos do mundo, engenheiros instalaram uma bola dourada gigantesca: ela é um amortecedor de massa, o grande segredo por trás de uma estrutura "à prova de terremotos", como o visto em Taiwan.

O que se sabe:

Essa bola gera uma força de reação que anula as vibrações ou choques que vem de forças externas, o que faz com que as pessoas que vivem ou trabalham no arranha-céu possam seguir com suas atividades independentemente de tremores ou ventos fortes — inevitáveis nos últimos andares.

Com 508 metros de altura, o Taipei 101 é suscetível às oscilações provocadas por ventos e terremotos.