Essequibo: 5 pontos para entender a disputa entre Venezuela e Guiana

A decisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de promulgar uma lei que cria uma província na região de Essequibo, na última quarta-feira (3), é mais um passo na disputa territorial do país com a Guiana.

O que é o território de Essequibo?

Essequibo é uma região em disputa entre Guiana e Venezuela, a norte da fronteira com o Brasil. O território tem 153,5 mil km², área semelhante ao estado do Acre ou 100 vezes a cidade de São Paulo, e fica a leste do estado de Roraima.

O território representa mais de dois terços da atual Guiana, mas é pouco povoada. A região tem cerca de 125 mil habitantes, espalhados por pequenas vilas e territórios indígenas. A área fica a oeste do Rio Essequibo, enquanto as maiores cidades da Guiana ficam a leste, na parte mais populosa do país.