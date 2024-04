Netanyahu diz que Israel está se preparando para cenários em outras áreas além de Gaza

JERUSALÉM (Reuters) - Israel continua sua guerra em Gaza, mas também está se preparando para cenários em outras áreas, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nesta quinta-feira, em meio à preocupação de que o Irã esteja se preparando para atacar Israel em resposta à morte de comandantes iranianos de alto escalão.

"Estamos nos preparando para atender às necessidades de segurança do Estado de Israel, tanto na defesa quanto no ataque", afirmou ele, em comentários divulgados por seu gabinete após uma visita a uma base da força aérea no sul de Israel.

(Reportagem de James Mackenzie)