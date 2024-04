China convoca diplomatas de Japão e Filipinas por comentários negativos

"Deploramos e nos opomos veementemente às falas", disse Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, em uma coletiva de imprensa em resposta ao discurso do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, no Congresso dos EUA, no qual ele considerou a China o maior desafio do mundo.

A China se opõe fortemente à política de pequenos grupos desses países e a quaisquer atos que instiguem e aumentem a tensão, disse ela sobre a cúpula.

"A China se opõe à formação de círculos exclusivos na região", afirmou Mao.

Um funcionário do ministério, Liu Jinsong, reuniu-se com um funcionário da embaixada japonesa, Akira Yokochi, para fazer "representações solenes" sobre os comentários negativos, disse o ministério em um comunicado, expressando a séria preocupação e a forte insatisfação da China.

Liu também fez "representações solenes" ao embaixador das Filipinas na China, Jaime FlorCruz, que foi convocado pelo ministério por causa das "palavras e ações negativas" do país do sudeste asiático relacionadas à China durante a cúpula.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e Kishida apresentaram uma série de projetos, desde o codesenvolvimento de mísseis até pousos tripulados na Lua, enquanto condenaram o comportamento escalonado da China na região do Mar do Sul da China.