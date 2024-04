Nível do rio Ural, em Orenburg, na Rússia, atinge 11,83 metros, dizem autoridades locais

A água também estava subindo acentuadamente em outra região russa, Kurgan. As enchentes se aproximavam do assentamento de Baraba, localizado perto do centro regional de Kurgan, disse o governador Vadim Shumkov em seu canal Telegram, pedindo aos moradores que evacuassem.

Shumkov disse que um dilúvio poderá atingir Kurgan nos próximos dias. O nível do rio Tobol, que atravessa a cidade, pode atingir de 9 a 11 metros, acrescentou.

(Reportagem da Reuters)