Colonos israelenses matam dois palestinos na Cisjordânia ocupada, diz prefeito

CAIRO (Reuters) - Colonos israelenses mataram dois palestinos nesta segunda-feira na província de Nablus, na Cisjordânia ocupada, afirmou o prefeito de Aqraba, Salah Bani Jaber, à Reuters.

“Cerca de 50 colonos, muitos deles armados, atacaram moradores do vilarejo Khirbet al-Tawil, ao leste de Aqraba, na província de Nablus. Eles abriram fogo contra os jovens e isso levou às mortes de dois jovens e deixou outros feridos”, afirmou o prefeito.

As tensões estão altas na Cisjordânia ocupada desde que Israel lançou uma ofensiva militar na Faixa de Gaza após o ataque do grupo palestino Hamas em 7 de outubro no outro lado da fronteira.