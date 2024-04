BID pretende divulgar metas conjuntas com bancos multilaterais no sábado

Por Marcela Ayres

WASHINGTON (Reuters) - O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) planeja divulgar no sábado comunicado com metas conjuntas dos bancos multilaterais de desenvolvimento que deverão envolver o compartilhamento de prioridades e a possibilidade de cofinanciamento de projetos, disse o presidente do banco nesta quarta-feira.

Em uma entrevista à Reuters na sede do banco, o presidente do BID, Ilan Goldfajn, disse que o esforço visa fazer com que os bancos multilaterais trabalhem como um sistema conforme exploram maneiras novas e inovadoras de alavancar a concessão de empréstimos.