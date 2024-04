Em Israel, chanceler britânico diz que israelenses decidiram retaliar contra Irã

Israel deve discutir sua resposta ao Irã em uma reunião do gabinete de guerra do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que também inclui rivais centristas trazidos para o governo como um gesto de unidade depois que o Hamas atacou Israel em 7 de outubro.

Washington está planejando impor novas sanções contra o programa de mísseis e drones do Irã nos próximos dias e espera que seus aliados sigam o exemplo, disse o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan em um comunicado na terça-feira.

Mais cedo, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que os Estados Unidos usariam sanções e trabalhariam com aliados para continuar a interromper a "atividade maligna e desestabilizadora" do Irã.

O chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, falando em Bruxelas após uma videoconferência de emergência dos ministros das Relações Exteriores da UE, afirmou que alguns Estados-membros pediram que as sanções contra o Irã fossem ampliadas.

Borrell disse que a proposta expandiria um regime de sanções que busca restringir o fornecimento de drones iranianos para a Rússia, de modo a incluir também o fornecimento de mísseis e poderia abranger ainda entregas a representantes iranianos no Oriente Médio.

Desde que os combatentes do Hamas precipitaram a guerra em Gaza ao atacar o sul de Israel, matando 1.200 pessoas e capturando 253 reféns, de acordo com os registros israelenses, também surgiram confrontos entre Israel e grupos alinhados ao Irã baseados no Líbano, na Síria, no Iêmen e no Iraque.