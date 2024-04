EUA estão reimpondo sanções ao petróleo da Venezuela, dizem autoridades

Por Matt Spetalnick e Daphne Psaledakis e Marianna Parraga

WASHINGTON/HOUSTON (Reuters) - Os Estados Unidos não renovarão uma licença que expirará na quinta-feira e que havia aliviado amplamente as sanções petrolíferas da Venezuela, passando a impor novamente medidas punitivas em resposta ao fracasso do presidente Nicolás Maduro em cumprir certos compromissos eleitorais, disseram autoridades seniores dos EUA.

Poucas horas antes do prazo final, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou em seu site que havia emitido uma licença de substituição dando às empresas 45 dias para "encerrar" seus negócios e transações no setor de petróleo e gás do país da Opep.