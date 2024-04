MPF pede que Rio seja condenado em R$ 800 mil por falta de professores em aldeias indígenas

O MPF (Ministério Público Federal) apresentou, nesta segunda-feira (29) uma ação civil à Justiça Federal contra o Estado do Rio de Janeiro para a contratação imediata de professores do ensino fundamental para as escolas indígenas de quatro aldeias Guarani de Angra dos Reis e Paraty. O MPF também requer que o Estado seja condenado em danos morais coletivos no valor de R$ 200 mil para cada uma das aldeias prejudicadas, totalizando R$ 800 mil. De acordo com a ação, as crianças e adolescentes estão sem aulas há cerca de quatro meses.

Segundo órgão, os valores da condenação em danos morais deverão ser depositados em conta judicial e liberados com a apresentação de projetos propensos ao benefício comum das comunidades afetadas. O documento relata que os professores das aldeias Sapukai, Itaxi, Araponga e Rio Pequeno tiveram seus contratos encerrados no final do ano letivo de 2023 e ainda não foram recontratados.

Na ação, é informado que o MPF encaminhou ofícios à Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEDUC-RJ) e à Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro para que prestassem as informações e comprovassem as providências imediatas adotadas para garantir que os alunos da educação indígena das aldeias tivessem aulas em 2024. Porém, não houve resposta aos ofícios na época.