Starlink não está distribuindo aparelhos para ter internet de graça

É falso que empresa Starlink, do bilionário Elon Musk, esteja distribuindo aparelhos para disponibilizar internet de graça a quem responder a um questionário online.

O que diz o post

A publicação usa um vídeo que simula o plantão de notícias da TV Globo com a voz manipulada do apresentador William Bonner em que ele diz: "Elon Musk acaba de anunciar que o serviço Starlink vai ser disponibilizado gratuitamente para todos os brasileiros" e "para ter acesso a sua antena e aproveitar de uma internet totalmente gratuita basta responder apenas cinco perguntas no link abaixo disponibilizado pelo Elon Musk".

O vídeo, que é acompanhado de um link suspeito, é compartilhado com a seguinte legenda: "Elon Musk coloca Fim da conta de internet! Receba gratuitamente seu Starlink".