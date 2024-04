EUA sinalizam que alívio das sanções ao petróleo da Venezuela está em risco

Nos últimos meses, Washington ameaçou repetidamente restabelecer as medidas punitivas sobre o setor vital de petróleo e gás da Venezuela, a menos que Maduro cumprisse suas promessas, inclusive permitindo que a oposição apresentasse o candidato de sua escolha contra ele na eleição de 28 de julho.

O governo de Maduro cumpriu alguns dos termos do acordo, assinado em Barbados.

A retirada do elemento mais significativo do alívio das sanções dos EUA marcaria um grande retrocesso na política de reengajamento do presidente dos EUA, Joe Biden, com o governo de Maduro.

No entanto, espera-se que o governo Biden não retorne totalmente à campanha de "pressão máxima" realizada durante o governo do ex-presidente dos EUA Donald Trump, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

O que pesa na decisão dos EUA são as preocupações sobre se a reimposição de sanções ao setor de energia da Venezuela poderia estimular o aumento dos preços globais do petróleo e elevar o fluxo de imigrantes venezuelanos para a fronteira EUA-México, enquanto Biden faz campanha para a reeleição em novembro.

"Deixamos muito claro que, se Maduro e seus representantes não implementassem totalmente seus acordos no âmbito do acerto de Barbados, imporíamos novamente as sanções, e eu diria apenas para ficarem atentos", disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA Matthew Miller, em uma entrevista em Washington na terça-feira. Ele não quis entrar em detalhes.