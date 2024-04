Zebras soltas em estrada correm em trânsito e mobilizam resgate nos EUA

Quatro zebras escaparam de um trailer e ficaram soltas em uma estrada, mobilizando policiais e moradores para o resgate em Washington, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

As zebras estavam sendo levados para um zoológico quando fugiram do trailer e começaram a vagar por uma rodovia. O caso ocorreu no último domingo (28) em um trecho perto da cidade de North Bend. Motoristas que passavam pelo local gravaram o momento e publicaram vídeos nas redes sociais.

Três dos animais foram recapturados e um segue perdido. As zebras resgatadas, além de um potro, foram encurraladas horas após escaparem.