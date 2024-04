Calor 'espantoso': onda não dá trégua, e SP pode bater recorde histórico

Onda deve durar 9 dias além do esperado

A onda de calor que atinge São Paulo começou no dia 27 e deveria durar até o feriado de quarta, 1° de maio, mas os meteorologistas acabaram estendendo a previsão inicial até o dia 10, segundo a Climatempo. E não são apenas os paulistas que são atingidos pelo fenômeno: todos os estados do Sudeste e do Centro-Oeste sofrem com as temperaturas acima da média.

Além do calor, alertam os institutos de meteorologia, é importante redobrar os cuidados com o baixo nível de umidade. Em São Paulo, ele deve chegar a apenas 30% durante as tardes, segundo a MetSul. As recomendações dos órgãos de saúde incluem beber bastante líquido, investir na proteção solar e evitar atividades físicas nas horas mais quentes.