Homem embriagado atropela motociclista em SP e vítima pula da moto para evitar ferimentos

A Polícia Militar de São Paulo prendeu em flagrante um homem, de 57 anos, que causou um acidente de trânsito no Tatuapé, zona leste da capital, por estar dirigindo embriagado na tarde desta segunda-feira, 29. O homem, que dirigia um veículo de modelo Hyundai Santa Fé, invadiu a contramão e colidiu contra uma motocicleta na Praça Comendador Adelino Ribeiro.

O motociclista, de 33 anos, pulou da moto em movimento quando percebeu a aproximação do veículo em alta velocidade e teve apenas ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem dispensou atendimento.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), durante a ocorrência o teste do bafômetro foi realizado e atestou que o motorista estava sob efeito de bebida alcoólica. Ao ser encaminhado para a delegacia, ele apresentava dificuldades para descer do carro e até mesmo ficar de pé.O caso foi registrado como embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo pelo 30º DP (Tatuapé), que requisitou perícia.

Porsche

O DP é o mesmo que investiga o caso de Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, motorista de um Porsche que causou o acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, em março.

A defesa do motorista não foi localizada para comentar o caso.