Haddad diz que proposta para taxar super-ricos está ganhando força global

"Se a gente conseguir consenso até o final do ano em torno disso é coisa tão extraordinária ... é coisa histórica", disse o ministro.

Zucman sugeriu que uma possibilidade seria garantir que pessoas com patrimônio líquido bastante alto paguem ao menos o equivalente a 2% de seu patrimônio em impostos de renda por ano, o que ele estimou que pode gerar 250 bilhões de dólares por ano -- metade da receita anual projetada como necessária para países em desenvolvimento lidarem com a mudança climática.

Sobre as metas fiscais do Brasil, Haddad disse que o governo está observando como medidas de interesse do governo -- com as quais conta para elevar a arrecadação -- vão avançar no Congresso.

(Por Marcela Ayres)