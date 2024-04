Governo avalia trazer gás argentino de Vaca Muerta através do Paraguai, diz Silveira

Ele ressaltou que a proposta está alinhada aos planos do governo brasileiro de integração energética da América do Sul, envolvendo tanto o setor de energia elétrica quanto o de gás.

Silveira esteve nesta semana no Paraguai, junto do chanceler Mauro Vieira, para tratar das negociações sobre tarifa da usina binacional de Itaipu e da revisão das bases financeiras do acordo entre os países em torno da hidrelétrica.

O ministro disse ainda que quer "acelerar o choque de oferta de gás" e voltou a falar de um papel "mais vigoroso" da estatal PPSA como estimuladora de políticas públicas para o gás.

"Nós estamos avaliando, a questão do swap (de contratos de óleo da União por gás), inclusive para poder ampliar a infraestrutura do gás, é algo que está dentro das possibilidades do (programa) Gás para Empregar".

(Por Letícia Fucuchima)