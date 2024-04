Petrobras avalia construção de plataformas e quer incentivar indústria naval, diz CEO

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A construção de módulos para duas plataformas da Petrobras, que estarão entre as maiores da história da empresa, poderão ocorrer no Brasil, enquanto a petroleira busca ser o pilar da recuperação do setor naval brasileiro, afirmaram executivos da companhia nesta quinta-feira.

As plataformas P-84 e P-85, com capacidade para produzir cerca de 225 mil barris de petróleo por dia, estão previstas para entrar em operação no início de 2029, nos campos de Atapu e Sépia, ambas na Bacia de Santos, segundo os executivos.