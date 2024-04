Número de mortos nos Emirados Árabes Unidos por tempestade chega a 4; aeroporto de Dubai segue com problemas

DUBAI (Reuters) - As mortes causadas pelas fortes chuvas desta semana nos Emirados Árabes Unidos subiram para quatro, informaram as autoridades nesta sexta-feira, além de inundar estradas e congestionar o aeroporto internacional de Dubai.

A tempestade atingiu Omã no fim de semana, matando pelo menos 20 pessoas, antes de atingir os Emirados Árabes Unidos na terça-feira com as chuvas mais fortes em 75 anos de registros.

Duas mulheres e um homem filipinos morreram em seus veículos durante as enchentes, informou o governo de Manila. Um homem dos Emirados, na casa dos 70 anos, também morreu quando seu veículo foi arrastado pelas enchentes em Ras Al Khaimah, no norte do país.