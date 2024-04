Potências do G7 vão reforçar defesas aéreas da Ucrânia diante de ataques russos

Por Crispian Balmer e Angelo Amante

CAPRI, Itália (Reuters) - As potências do G7 estão determinadas a reforçar as defesas aéreas da Ucrânia, disseram seus ministros das Relações Exteriores nesta sexta-feira, após repetidos ataques aéreos russos que destruíram a infraestrutura de energia e mataram centenas de pessoas.

O Grupo das Sete maiores potências - Itália, Canadá, França, Alemanha, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e representantes da União Europeia - tem criticado ferozmente a invasão da Ucrânia pela Rússia, que já dura dois anos.