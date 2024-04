Zelenskiy visita tropas ucranianas no leste do país em busca de elevar moral

KIEV (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta sexta-feira que visitou um posto de comando militar ucraniano usado pelas tropas que defendem a cidade de Chasiv Yar, no leste do país, que está sendo atacada pelas forças russas.

O líder ucraniano, que deve se dirigir a países aliados no Conselho Otan-Ucrânia por meio de uma chamada de vídeo ainda nesta sexta-feira, disse que conversou com as tropas da 41ª brigada mecanizada e lhes entregou prêmios.

A visita parecia ter como objetivo elevar o moral das tropas ucranianas, 25 meses após a invasão em grande escala da Rússia, que não mostra sinais de abrandamento. As tropas de Moscou ocupam 18% do território ucraniano e estão avançando cada vez mais no leste.