Líder de Papua-Nova Guiné responde Biden e diz que país não merece ser rotulado de canibal

"Os comentários do presidente Biden podem ter sido um lapso de linguagem; no entanto, meu país não merece ser rotulado dessa maneira", disse Marape.

Os comentários foram feitos em um momento de disputa por influência entre os Estados Unidos e a China na Papua-Nova Guiné e na região do Indo-Pacífico, que viu os EUA assinarem um acordo de cooperação de defesa com PNG no ano passado. O ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, se reuniu com Marape em Port Moresby no domingo.

Em uma resposta por e-mail sobre os comentários de Marape, um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano disse que os EUA "respeitam o povo e a cultura de Papua-Nova Guiné e continuam comprometidos com a promoção de relações respeitosas entre nossas democracias".

O departamento afirmou que Biden destacou a história do seu tio "ao defender a necessidade de honrar nosso compromisso sagrado de equipar aqueles que enviamos para a guerra".

O porta-voz se referiu aos "sacrifícios compartilhados" pelos EUA e pela PNG na Segunda Guerra Mundial e elogiou a "resiliência, coragem e compromisso com os ideais democráticos" de seu povo. Ele referiu-se ao país como "um líder regional com diversas culturas".

Marape pediu à Casa Branca que "procure limpar esses restos mortais da Segunda Guerra Mundial para que a verdade sobre militares desaparecidos como Ambrose Finnegan possa ser esclarecida".