Pai e filho brasileiros que viajam com cão estavam no Irã no dia de ataque

Acredito que a gente não corre riscos. Não vejo risco de guerra. A gente sabia da tensão, mas não passava pela mente a ideia de guerra no momento. Isfahan tem instalações nucleares, mas a gente não esperava, estamos há 60 dias no Irã, pois o povo daqui é muito gentil. Passamos por 35 países e este nos surpreendeu pela receptividade. Por isso estávamos aqui no momento desse ataque.

Luiz Camargo, viajante

População mais unida. O professor afirmou que o ataque não criou pânico na população de Isfahan, mas revoltou e uniu ainda mais a comunidade.

Não tem clima de medo no país, todo mundo tranquilo. Não houve dano civil. Isfahan tá muito tranquila. O ataque foi na sexta, dia de descanso deles, dos mulçumanos, então não tem clima de medo, mas tem sentimento de revolta, de raiva. Nessa hora todo mundo se une porque fica todo mundo com raiva de Israel. Tentando entender os ataques. Historicamente o conflito é visível.

Luiz e Belmiro, à esquerda, e Gabriel, à direita; os três viajam o mundo de bicicleta Imagem: Reprodução/Instagram

Brasileiros continuam no Irã

Luiz, o filho e o cão seguem no Irã. No trajeto pelo país, vão para o leste com destino ao Paquistão, passando por pontos turísticos e históricos. Luiz acredita que vai conseguir sair do país em algumas semanas, levando em consideração a grande dimensão territorial iraniana.