Alemanha sinaliza retomada de financiamento a agência da ONU para palestinos

As Nações Unidas estão investigando as acusações contra os 12 funcionários. Depois que as acusações vieram à tona em janeiro, a UNRWA demitiu 10 das pessoas citadas. As outras duas acusadas estavam mortas.

Israel intensificou suas acusações em março, dizendo que mais de 450 funcionários da UNRWA seriam combatentes de grupos terroristas em Gaza.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel chamou a decisão da Alemanha de "lamentável e decepcionante". Segundo ele, Israel compartilhou informações detalhadas sobre "muitas centenas" de funcionários da UNRWA que seriam membros do Hamas, movimento islâmico que governa Gaza, e de outro grupo, a Jihad Islâmica.

Ao aceitar as recomendações da revisão na segunda-feira, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu a todos os países que apoiassem a UNRWA como uma "tábua de salvação para os refugiados palestinos na região".

O chefe da UNRWA, Philippe Lazzarini, disse na terça-feira que a UNRWA atualmente tem fundos suficientes para bancar as operações até junho.

(Reportagem de Andreas Rinke)